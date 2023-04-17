Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, Türkiye'de tahıl girişimini görüşecek Milli Savunma Bakanlığı, Kubrakov ile Bakan Akar'ın çeşitli konuları ele almak üzere Kayseri'de bir araya geleceğini duyurdu.

AA

Ukrayna'dan Türkiye'ye bakan düzeyinde ziyaret gerçekleştirilecek.

Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret yarın düzenlenecek.

Kayseri'de görüşecekler

Milli Savunma Bakanı Akar, Kubrakov ile Kayseri’de bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye’nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.

Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl teşekkürü

Kubrakov, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatılmasında verdiği destekten dolayı Türkiye’ye minnettarlığını bildirmişti.

Kubrakov, “Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzacısı olarak Türkiye’ye ve bizzat Bakan Hulusi Akar’a daha önce imzalanan anlaşmaya sarsılmaz bağlılığı ve anlaşma süresinin 120 gün daha uzatılması için verdiği desteğinden dolayı teşekkür ederim.” ifadesini kullanmıştı.

120 gün uzatmayla ilgili görüşmeler başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle uzatılmasına sıcak bakmasına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ilk haline uygun olarak 120 gün daha uzatılması düşüncesi ile görüşmelere başladıklarını belirtmişti.