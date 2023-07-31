Ukrayna askeri, Rus saldırısında toprak altında kaldı Rusya'ya bağlı topçu birliklerinin saldırısı sonucu toprağa gömülen asker, arkadaşı tarafından görüntülendi.

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ensonhaber.com

Rusya ile savaşmaya devam eden Ukrayna'nın mevzilerinden yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Topraklarındaki Rus birliklerini püskürtmeye çalışan Ukrayna askerleri, cephe hattında elleri tetikte bekliyor.

Saldırı sonucu toprakla kaplandı

Rus askerlerinin bir saldırısı sonrası Ukrayna'ya ait mevzide toprakla kaplanan asker görüntülendi.

Söz konusu asker, topçu saldırısının ardından toprağa gömüldü. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Gülmeye başladı

Mevzideki arkadaşı tarafından görüntülenen askerin önce üzerindeki toprak alındı, sonra da başındaki kask kaldırıldı.

Konuşan mahsur askerin, bir süre sonra gülmeye başlaması dikkat çekti.