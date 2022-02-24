AFP: İçinde 14 kişinin bulunduğu Ukrayna askeri uçağı Kiev yakınlarında düştü.

Rusya'nın askeri harekatı, Ukrayna ile haftalardır süren gerilimi çatışmaya dönüştürdü.

Ukrayna üzerinde Rus helikopterleri, alçak uçuşlar gerçekleştirmeye başladı.

UKRAYNA UÇAĞI DÜŞTÜ

Çatışmalar sürerken, AFP'nin aktardığına göre, içinde 14 kişinin bulunduğu Ukrayna askeri uçağı Kiev yakınlarında düştü.

Düşen uçakta sağ kurtulan olup olmadığı bilinmiyor. Sosyal medyada paylaşılan bir karede, Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen Antonov An-26 tipi uçağa yer verildi.