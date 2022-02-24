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Ukrayna askeri uçağı, Kiev yakınlarında düştü
AFP: İçinde 14 kişinin bulunduğu Ukrayna askeri uçağı Kiev yakınlarında düştü.
- Haber Merkezi
- 24.02.2022 - 15:39
- Güncelleme : 24.02.2022 - 15:50
Rusya'nın askeri harekatı, Ukrayna ile haftalardır süren gerilimi çatışmaya dönüştürdü.
Ukrayna üzerinde Rus helikopterleri, alçak uçuşlar gerçekleştirmeye başladı.
UKRAYNA UÇAĞI DÜŞTÜ
Çatışmalar sürerken, AFP'nin aktardığına göre, içinde 14 kişinin bulunduğu Ukrayna askeri uçağı Kiev yakınlarında düştü.
Düşen uçakta sağ kurtulan olup olmadığı bilinmiyor. Sosyal medyada paylaşılan bir karede, Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen Antonov An-26 tipi uçağa yer verildi.