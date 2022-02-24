Euro
16.42
4.86%
Dolar
14.46
4.63%
Altın
911.15
7.40%
Borsa
1835
-9.00%
Bitcoin
518.690
-4.08%
BTXN Coin
38.80
-3.00%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Ukrayna askeri uçağı, Kiev yakınlarında düştü

    AFP: İçinde 14 kişinin bulunduğu Ukrayna askeri uçağı Kiev yakınlarında düştü.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 15:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna askeri uçağı, Kiev yakınlarında düştü

    Rusya'nın askeri harekatı, Ukrayna ile haftalardır süren gerilimi çatışmaya dönüştürdü.

    Ukrayna üzerinde Rus helikopterleri, alçak uçuşlar gerçekleştirmeye başladı.

    UKRAYNA UÇAĞI DÜŞTÜ

    Çatışmalar sürerken, AFP'nin aktardığına göre, içinde 14 kişinin bulunduğu Ukrayna askeri uçağı Kiev yakınlarında düştü.

    Düşen uçakta sağ kurtulan olup olmadığı bilinmiyor. Sosyal medyada paylaşılan bir karede, Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen Antonov An-26 tipi uçağa yer verildi.

    Ukrayna askeri uçağı, Kiev yakınlarında düştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı haritada
    Gündem

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı haritada

    Rusya füzeliyor! Odessa nerede, hangi bölgede? Odessa harita konumu
    Gündem

    Rusya füzeliyor! Odessa nerede, hangi bölgede? Odessa harita konumu

    Görüş Bildir