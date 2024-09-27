Ukrayna askerleri, bitkin haldeki Rus askerini kurtardı Ukrayna-Rusya savaşında cephe hattında bitkin düşen Maxim adındaki Rus askeri, Ukrayna İHA operatörü tarafından kurtarıldı. İHA operatörleri önce Maxim’e bir şişe su verdi ve ardından kendi bölgelerine yönlendirerek teslim olmasını sağladı.

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DHA

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, iki yılı aşkın süredir sürüyor.

Savaş hattında ise üzücü görüntüler gelmeye devam ediyor.

TESLİM OLMASINI SAĞLADILAR

Ukrayna’da cephe hattında bitkin halde İHA operatörü tarafından fark edilen Rus askeri Maxim’e önce su verildi, ardından da Ukrayna birliklerinin olduğu bölgeye yönlendirilerek teslim olması sağlandı.

Ukrayna ordusundan 54. Mekanize Tugay'a bağlı K-2 Taburu’ndan yapılan açıklamada, “Kendi silahlarımızla bir su ve bir not bıraktık.” denildi.

TEŞEKKÜR ETTİĞİ GÖRÜLDÜ

Görüntülerde, Maxim’in üzerinde uçan İHA’yı gördüğünde korku yaşadığı ve iki elini birleştirerek kazılan bir hendekte yattığı görüldü.

Daha sonra bitkin halde olduğu görülen Maxim’in İHA operatörlerinden su istedi.

NOT BIRAKTI

İHA operatörleri, araca bir su şişesi ve ‘İHA’yı siperler boyunca takip et’ yazılı not bağlayarak Maxim’e bıraktı.

Operatörlere teşekkür eden Maxim, daha sonra suyu içti ve İHA’yı takip ederek Ukrayna askerlerine teslim oldu.

4 ÇOCUĞU VAR

K-2 Taburu’ndan yapılan açıklamada, Maxim’in Kurks yerlisi olduğu, 4 çocuğu olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Dört çocuğu ve yasal tecili olduğu halde savaşa gelmiş ve kafası karışmış. Ya gitmeme hakkı olduğunu unutmuş ya da evrak işlerini tamamlayacak zamanı olmamış. Asıl mesele, sözleşmeli asker olarak kendilerine maaş vadedilmiş olmasıdır.” denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)