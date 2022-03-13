Yeri ve zamanı belirtilmeyen videoda, uzun bir konvoy halinde yürüyen Ukrayna askerlerine ait görüntüler paylaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'a savaş açmasından bu yana 18 gün geçti. Bir yandan ateşkes ve barış ihtimali için diplomatik görüşmeler gerçekleştirilirken, diğer yandan Rus ordusunun ilerleyişi ile kentlerde çatışmalar devam ediyor.

KİEV VE DİĞER KRİTİK KENTLER KUŞATILIYOR

Rusya bağlı ordu güçleri, Kiev başta olmak üzere diğer kritik kentleri ele geçirmek için kuşatma manevralarını bitirmek üzere.

Kuşatmalar tamamlanınca, özellikle Kiev'de yaşanacak büyük çatışmalar, savaşın kaderini belrleyecek nitelikte.

RUS ORDUSU KRİTİK KAYIPLAR VERDİ

Güç dengesi bakımından kıyaslanamayacak ölçüde zayıf olan Ukrayna ordusuna sivillerin eğitilerek oluşturduğu milis güçler destek verse de Rus ordusunun imkanlarıboy ölçüşecek kapasitede değiller.

Buna rağmen Ukraynalılar, savaşta 3. hafta biterken çoğu otoritelerin beklemediği bir direniş sergiledi ve Rus ordusu kritik kayıplar verdi.

AİLELER, ERKEKLERİNİ CEPHEYE UĞURLADI

Savaşın acımasızlığına tanık olan kadınlar ve çocuklar, yaşlılarını da yanlarına alarak komşu ülkelere iltica ederken, askerlikle mükellef yaşı tutan erkeklerin yanında kadınlar bile gönüllü olarak kendilerini cepheye hazırladı.

İstihbarat açığı vermemek için görüntü vermemeye dikkat eden Ukrayna ordusuna ait az bulunan görsellerden biri daha sosyal medyada paylaşıldı.

UKRAYNA ORDUSUNUN İNTİKALİ

Yeri ve zamanı bilinmeyen videoda Ukraynalı askerlerden oluşan uzun bir konvoy, yağan kara aldırmadan çatışma bölgesine intikal ediyor.

Ukrayna askerleri, çatışma bölgesine intikalde görüntülendi - VİDEO