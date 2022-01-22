Ukrayna askerleri, Rusya ile artan gerilim sonrası nöbet tutmaya başladı

Ukrayna askerleri Stanytsia Luhanska kasabası yakınlarında cephe hattında devriye gezdi, nöbet tuttu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş riski her geçen gün daha da artarken, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'ndeki cephe hattında konuşlu Ukrayna askerleri devriye görevi ifa ederken görüntülendi.

CEPHE HATTINDA NÖBET TUTUYORLAR

Luhansk Bölgesi'ne bağlı Stanytsia Luhanska kasabası yakınlarında devriye gezen askerler daha önceki yaşanan çatışmaların izlerini gazetecilere gösterdi.



Cephe hattındaki askerlerin günlük yaşamları da kaydedildi.





Rus destekli ayrılıkçılardan yaklaşık 500 metre uzakta, bir grup Ukraynalı asker, geleceği kesin olan bir kavgayı bekliyor.

Bazı Ukrayna'lı askerler Azak Denizi'ni kastederek "Ruslar sınırı geçmeyecek, denizden saldıracaklar." diyor, bazıları ise bu iki değerlendirmeye katılmayarak, "Hayır, saldırı Belarus'tan gelecek." görüşünde.

Bir saldırının nereden geleceği konusunda hemfikir olmasalar da, hepsi bunun olacağına %100 ikna olmuş durumda.

Ukraynalı askerler son derece rahatlar. Yüzlerinde en ufak bir gerginlik belirtisi yok. Uzun yıllardır savaşmaya hazır gibiler. Ancak yinede savaş istemiyorlar. Fotoğrafçı Timothy Fadek'in "Savaş istiyormusunuz?" sorusuna "Tabii ki hayır" diyorlar.





Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim , son yılların en yüksek seviyesinde ve sınıra yakın bir Rus askeri yığınağı, Moskova'nın yakında bir işgal başlatabileceğine dair korkuları teşvik ediyor.

Kremlin, NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin Rusya'nın batı kanadında büyüyen bir tehdit oluşturduğunu öne sürerek saldırı planladığını yalanladı.

Fadek, Ukrayna'nın bir kasabası olan Muratova'da cephe hattına yaklaşık 20 dakikalık sürüş mesafesinde, insanların askerlerden çok daha gergin olduğunu söyledi. Ama onlar da kaderlerine boyun eğmiş görünüyorlar.





Saldırı olasılığı hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, bir çiftçi omuzlarını silkerek, "Olacak" dedi, "ama bunu durdurmak için kimsenin yapabileceği bir şey yok."