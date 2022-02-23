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    Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor

    Novoluhans'ke bölgesine konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bekleyişi sürürken, bombalanan yerleşim yerlerinde incelemeler yapıyorlar.
    • AA
    • 23.02.2022 - 00:36
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 00:42
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    Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor

    Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014’ten bu yana sürdüğü Donbas’ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

    Rusya’nın bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas’a çevrilmesine yol açtı.

    ASKERLER NOVOLUHANS'KE BÖLGESİNE KONUŞLANDI

    Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor.

    Fotoğrafta, Novoluhans'ke bölgesine konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görülüyor.

    BOMBALANAN YERLERDE İNCEMELER YAPIYORLAR

    Askerlerin bekleyişi sürürken, bombalanan yerleşimlerde incelemeler gerçekleştiriyorlar.

    Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor #1

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    Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor #5

    Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor #6

    Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor #7

    Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor #8

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