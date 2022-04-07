Ukrayna ordusu, Rus tankının tek atışla imha edildiği anların görüntülerini yayınladı.

Rusya'ya karşı Ukraynalıların direnişi 43. güne girdi.

Rusya, işgal ettiği Ukrayna’da kayıplar vermeye devam ediyor.

TANKI İMHA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Ukrayna basınına ordu tarafından servis edilen görüntülerde kırsalda bekleyen Rus tankının imha ediliş anları görülüyor.

Anti-tank füzesi isabet eden tank anında alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Rus ordusunun 24 Şubat - 6 Nisan arasındaki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, 18 bin 600 Rus askerinin öldüğü ve 684 tank ile 1861 askeri zırhlı aracın imha edildiği ifade edildi.

Ukrayna askerlerinin Rus tankını imha anları VİDEO









