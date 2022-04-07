Petrol
103.02
1.93%
Euro
16.12
0.55%
Dolar
14.74
0.21%
Altın
911.69
0.12%
Borsa
2316
-0.43%
Bitcoin
644.499
-4.16%
BTXN Coin
31.77
0.22%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Ukrayna askerlerinin Rus tankını imha anları

    Ukrayna ordusu, Rus tankının tek atışla imha edildiği anların görüntülerini yayınladı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 09:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna askerlerinin Rus tankını imha anları

    Rusya'ya karşı Ukraynalıların direnişi  43. güne girdi.

    Rusya, işgal ettiği Ukrayna’da kayıplar vermeye devam ediyor.

    TANKI İMHA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

    Ukrayna basınına ordu tarafından servis edilen görüntülerde kırsalda bekleyen Rus tankının imha ediliş anları görülüyor.

    Anti-tank füzesi isabet eden tank anında alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

    Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Rus ordusunun 24 Şubat - 6 Nisan arasındaki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, 18 bin 600 Rus askerinin öldüğü ve 684 tank ile 1861 askeri zırhlı aracın imha edildiği ifade edildi.

    Ukrayna askerlerinin Rus tankını imha anları VİDEO


    Ukrayna askerlerinin Rus tankını imha anları #1

    Ukrayna askerlerinin Rus tankını imha anları #2

    Ukrayna askerlerinin Rus tankını imha anları #3


    İlginizi Çekebilir

    Fortnite oyuncuları, Ukrayna için 144 milyon dolar topladı
    Teknoloji

    Fortnite oyuncuları, Ukrayna için 144 milyon dolar topladı

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Nisan faizi
    Ekonomi

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Nisan faizi

    45 yaşında ama bebek gibi! Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun'un hüzünlü hikayesi
    Medya

    45 yaşında ama bebek gibi! Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun'un hüzünlü hikayesi

    Görüş Bildir