Ukrayna: Avrupa bizi daha hızlı silahlandırmalı

Ukrayna: Avrupa bizi daha hızlı silahlandırmalı

Savunma Bakanı Reznikov, Batı'ya seslenerek, "Bize araçları verin ve bu işi bitirelim" dedi.

Cephanesinin bitmek üzere olduğunu söyleyen Kiev yönetiminden Batılı ülkelere peş peşe çağrılar yapılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, her gün 60 ila 100 Ukrayna askerinin öldüğünü, 500'ünün de yaralandığını söylemiş, Kiev'den yapılan başka bir açıklamada, "Bu, artık ağır silah savaşı. Ağır silahlar açısından kaybediyoruz." denilmişti.

"Dünya ne olduğunu ya anlamıyor..."

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da Batı'ya yaptığı çağrıda daha hızlı silahlandırma talebini iletti.

Reznikov, Economist'e verdiği demeçte, "Dünya ne olduğunu ya tam olarak anlamıyor ya da anlıyor, yorgun ve birkaç Ukraynalının ölmesiyle yetiniyor." ifadesini kullandı.

"Bize araçları verin, bu işi bitirelim"

Ukraynalı Bakan, "Bize araçları verin ve bu işi bitirelim." diye ekledi.

Batılı komutanların, Ukrayna'nın yeni askeri teçhizatı hızlı benimseyemeyeceğine dair endişelerine değinen Reznikov, "Askerlerimiz, sadece iki hafta içinde Batı'nın topçu silahlarında ustalaştı." diye konuştu.

"Gecikmenin bedeli Ukrayna kanıyla ölçülüyor"

Ayrıca, "Hızlı bir şekilde yardıma ihtiyacımız var çünkü herhangi bir gecikmenin bedeli Ukrayna kanıyla ölçülüyor." diyen Reznikov, Ukrayna halkının Rusya'ya karşı toprak tavizini "asla kabul etmeyeceği" vurgusu yaptı.