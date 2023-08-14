Ukrayna: Bahmut yönünde 3 kilometrekareyi kurtardık Ukrayna güçleri, geçen hafta Bahmut'ta toprak ele geçirdi. Toplam 40 kilometrekarelik alanın kurtarıldığı belirtildi.

AA

Ukrayna, Bahmut yönünde yeni kazanımlar elde etti.

Cephe hattındaki son durumu anlatan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ele geçirilen bölgeden bahsetti.

Malyar'a göre, Rus ordusu Kupyansk ve Liman yönlerinde son iki haftada aktif hale geldi.

Bunun Rusya'nın, Ukrayna'nın Bahmut yönündeki başarılarına verdiği tepki olduğu belirtiliyor.

Kiev'den Bahmut açıklaması

Ukrayna birliklerinin son bir haftada Bahmut yönünde başarı elde ettiğini kaydeden Malyar, şu ifadeleri kullandı:

Savunma kuvvetlerimiz, geçen hafta içinde Bahmut yönünde 3 kilometrekarelik alanı kurtardı.

Toplam 40 kilometrekarelik alan kurtarıldı

Malyar, Bahmut yönünün güney kanadında toplam 40 kilometrekarelik alanın kurtarıldığını belirterek şöyle konuştu:

Düşman, bu hafta Klişiyivka, Andriyivka ve Kurdyumivka'nın batısındaki bölgelerde kaybettiği mevzileri geri almaya çalıştı.

Rus ordusu güçlerini topladı

Savunma Bakan Yardımcısı Malyar, ayrıca son 1,5 haftada Ukrayna ordusunun, Liman ve Kupyansk yönlerinde Rusya'nın gücünü zayıflattığını ancak "Rus ordusunun güçlerini topladığını, yeniden gruplandığını ve daha fazla ilerlemeye çalışmak ve bu bölgelerdeki durumu daha da karmaşık hale getirmek için yeni ekipman ve insanlar getirdiğini" savundu.

Operasyonlar devam ediyor

Ukrayna ordusunun güney cephedeki Melitopol ve Berdyansk yönlerinde taarruz operasyonlarını sürdürdüğüne işaret eden Malyar, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu haftada Urojayne yerleşim yerinde çatışmalar devam etti, orada bazı başarılar elde edildi.

Malyar, Ukrayna güçlerinin, yerleşim birimi Staromayorske'nin güney ve güneydoğusunda bazı başarılar elde ettiğini ve bazı bölgelere yerleştiğini dile getirdi.