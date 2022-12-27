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    Ukrayna: Barış zirvesi düzenlemeyi hedefliyoruz

    Dışişleri Bakanı Kuleba, Guterres'in moderatörlüğünde gerçekleştirmek istedikleri toplantıdan bahsetti.
    • 27.12.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 09:17
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    Ukrayna: Barış zirvesi düzenlemeyi hedefliyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, geçen hafta ABD'yi ziyaret etti.

    Ülkenin Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Zelensky'nin ziyaretine ve Rusya ile çatışmalara ilişkin konuştu.

    Associated Press'e verdiği demeçte Kuleba, savaşların diplomatik yöntemlerle sona erdiğini belirtti.

    "Barış zirvesi düzenlemek istiyoruz"

    Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in moderatörlüğünde şubat ayında "barış zirvesi" düzenlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

    Kuleba, Rusya'nın zirveye katılması için öncelikle "savaş suçlarından uluslararası bir mahkemede hesap vermesi gerektiğini" vurguladı.

    "Rusya'nın açıklaması gerçeği yansıtmıyor"

    Rusya'nın barış görüşmelerine hazır olduğunu söylemesinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kuleba, "Savaş alanında yaptıkları şeyler aksini kanıtlıyor." dedi.

    Ukrayna: Barış zirvesi düzenlemeyi hedefliyoruz #1

    Kuleba: 2023'te savaşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız

    AA'nın haberine göre, Kuleba, 2023'te savaşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına ve bu süreçte diplomasinin önemli bir rol oynayacağına dikkati çekti.

    Zelensky'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyaretinin önemine işaret eden Kuleba, ABD'nin 6 aydan kısa bir sürede patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını kaydetti.

    Ukrayna: Barış zirvesi düzenlemeyi hedefliyoruz #2


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