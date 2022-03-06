Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna’daki birçok kentte sivillerin tahliye edilmesi yönünde ilan edilen ateşkese Rusya’nın uymadığını savundu.

Rusya-Ukrayna arasındaki 2’nci tur müzakerelerin ardından insani koridor için uzlaşı sağlanan geçici ateşkes çatışmalar nedeniyle son 2 gündür ihlal ediliyor.

Mariupol'daki tahliyelerin ateşkesin ihlali nedeniyle durmasının ardından Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk açıklama yaptı. Ateşkese rağmen sivillerin tahliye edilemediğini ifade eden Vereşuk, “Ukrayna tarafı bir kez daha Mariupol'da insani bir koridor açmayı kabul etti. İnsanların toplanmasının saat 09.00'dan 11.00'e kadar gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak yaklaşık 09.20'de saldırı başladı” dedi.

"RUSLAR, İNSANİ KONVOYA ALAYCI BİR TAVIRLA ATEŞ AÇTI"

İnsani yardım konvoylarının hazırlandığını, fakat Zaporijya’dan Mariupol’e giden konvoya Ruslar tarafından ateş açıldığını iddia eden Vereşuk, “Ruslar, insani yardım konvoyumuzun gideceği yola yine alaycı bir tavırla ateş açtı. Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik” dedi.

Mariupol Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları nedeniyle tahliyelerin durdurulduğu ifade edilmiş, "Yerel sakinlerin bulunduğu tahliye otobüsleri bugün kentten ayrılamadı. Çünkü Ruslar yeniden toplanmaya ve şehri bombalamaya başladı. Bu gibi durumlarda insanları tahliye etmek oldukça risklidir" denilmişti.





ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ'NDEN TAHLİYE TEPKİSİ

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan açıklamada ise, “Mariupol'da insanlar çaresizce terör içinde yaşıyorlar. Bugünkü tahmini 200 bin kişiyi tahliye etme girişimi başarısız oldu. Başarısız girişimler, çatışmanın tarafları arasında ayrıntılı ve işleyen bir anlaşmanın olmadığını gösteriyor. Taraflar arasında bir ateşkes anlaşmasının veya uygulanmasının garantörü değiliz ve olamayız. Tarafsız bir insani yardım aracı olarak, sivillerin güvenli geçişi konusunda taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırıyoruz. Sivillerin güvenliğe ihtiyacı var” ifadelerine yer verilmişti.



