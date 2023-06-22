Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Türkiye'ye minnettarız Başbakan Şmıgal, Karadeniz Tahıl Girişimi'yle ilgili Ankara'nın çabalarına dikkati çekti. Şmıgal, bu girişim sayesinde dünyanın ihtiyaç duyduğu tahıla eriştiğini söyledi.

AA

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kilit oyuncu olarak öne çıktı.

Çatışmaların sona ermesi için yoğun çaba harcayan Türkiye, ayrıca dünya piyasalarının beklediği Ukrayna tahılının sevk edilmesinde kritik bir rol üstlendi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını takdir etti.

Türkiye ve tahıl vurgusu

"Türkiye'nin desteklediği Karadeniz Tahıl Girişimi'ne minnettarız." diyen Şmıgal, "Bu girişim hepimizi, tüm dünyayı Orta Doğu ülkelerini, Afrika ülkelerini ve Avrupa ülkelerini Ukrayna'dan çok ihtiyaç duyulan tahıla ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Şmıgal, İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra’da düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

"Türkiye bizim için çok önemli"

Başbakan Şmıgal, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına ilişkin, "Türkiye bizim için çok önemli bir ortak, komşu bir ülke." yanıtını verdi.

Ukrayna'yı destekleyen tüm ortak ve müttefiklerin çabalarını takdir eden Shmıgal, ülkesinin bir kez daha özgürlüğü ve yaşamı için savaştığını dile getirdi.

"Erdoğan'ın çabalarını takdir ediyoruz"

Şmıgal, ülkesinin, 1991'den itibaren uluslararası tanınmış tüm Ukrayna topraklarını özgürleştireceği değerlendirmesinde bulunarak şöyle dedi:

Bu nedenle, Türkiye'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan), hükümetin tüm çabalarını takdir ediyoruz ve hep birlikte, Türkiye’yle, tüm müttefiklerimizle, Avrupa’yla, ABD’yle, İngiltere’yle ülkemde barışa ulaşacağımızı umuyoruz.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

Rus yetkililer, süresi 18 Temmuz'da dolacak anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti.