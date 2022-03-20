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    Ukrayna-Belarus arasındaki demir yolu bağlantısı sonlandırıldı

    Ukrayna'nın, Belarus ile arasındaki demir yolu bağlantısının sonlandırıldığı bildirildi.
    • AA
    • 20.03.2022 - 01:39
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    Ukrayna-Belarus arasındaki demir yolu bağlantısı sonlandırıldı

    Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi "Ukrzaliznytsia" Başkanı Aleksandr Kamişin, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, artık Ukrayna ile Belarus arasında demir yolu bağlantısının bulunmadığını belirtti.

    "UKRAYNA İLE BELARUS ARASINDA DEMİR YOLU BAĞLANTISI ARTIK YOK"

    Belarus'taki meslektaşlarına Rus askeri trenlerini Belarus üzerinden Ukrayna'ya yönlendirmemeleri için çağrıda bulunduğunu anımsatan Kamişin, "Bugün Ukrayna ile Belarus arasında demir yolu bağlantısının olmadığını söyleyebilirim." dedi.

    Belarus ile demir yolu bağlantısının sonlandırılmasıyla ilgili detaylar hakkında bilgi vermek istemediğini dile getiren Kamişin, artık Rus askeri teçhizatlarının demir yoluyla Belarus üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılamayacağını kaydetti.

    RUSYA DEMİRYOLU HATTI BOMBALANMIŞTI

    Dün yerel basında, Rus ordusuna ait askeri teçhizatların, Belarus'un Gomel bölgesindeki bir demir yolu istasyonuna getirildiğine ilişkin haberler çıkmıştı.

    Ukrayna, Rus ordusunun savaş açmasının ardından 26 Şubat'ta bir demir yolu hattını bombayla patlatarak, Rusya ile olan demir yolu bağlantısını yok etmişti.

    Ukrayna-Belarus arasındaki demir yolu bağlantısı sonlandırıldı #1


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