Ukrayna - Belarus sınırında konuşlandırılan birlikler görüntülendi

Sınıra 50 kilometre uzaklıktaki askeri hareketlilik, uydu görüntülerine yansıdı.

Belarus, Rusya ile ortak “Müttefik Kararlılığı-2022” adlı tatbikat gerçekleştirecek.

10-20 Şubat tarihleri arasındaki tatbikat kapsamında Rusya, S-400 hava savunma sistemleri, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri, Su-35 savaş uçakları ve askerleri Belarus’a gönderdi.

ASKERİ HAREKETLİLİK UYDUYA YANSIDI

NATO’dan yapılan açıklamada, tatbikatta yaklaşık 30 bin Rus askerinin yer alabileceği belirtildi.

Uyduya yansıyan görüntülerde, tatbikat öncesinde Belarus’un Ukrayna sınırı yakınında konuşlandırılan birlikler görüntülendi.

FÜZELER, ROKETATARLAR, ASKERLER...

Tatbikatta, "iki ülkenin güney sınırlarına yapılacak bir saldırıyı püskürtme" senaryosunun uygulanacağı belirtildi.

Söz konusu görüntüler; füzeler, çoklu roketatarlar ve saldırı uçakları ile donanmış askeri birliklerin, Belarus sınırları içerisinde, Ukrayna sınırına yakın üç noktada konuşlandırıldığını gösteriyor.

UKRAYNA'YA 50 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Rus ve Belaruslu askeri yetkililerden görüntülere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzay teknolojisi şirketi Maxar; Yelsk, Rechitsa ve Luninets yakınlarındaki askeri görüntüleri 4 Şubat’ta elde ettiğini açıkladı. Bu üç konum, Ukrayna sınırından yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

NATO: SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen hafta yaptığı açıklamada, Belarus'taki Rus askeri manevralarını "Soğuk Savaş'tan bu yana bölgedeki en büyük konuşlandırma" olarak nitelendirmişti.