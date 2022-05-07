Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 24 saat içinde 107 Rus askeri öldürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

"107 Rus askeri öldürüldü"

İHA'nın haberine göre, bakanlık tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın son 24 saat içinde verdiği kayıplar aktarılırken, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 107 Rus askeri personelini, 8 ana muharebe tankını, 1 zırhlı personel taşıyıcıyı, 11 piyade savaş aracını, 4 MTLB yardımcı zırhlı aracını, 5 askeri aracı ve 2 insansız hava aracını imha etti" denildi.

Böylece Ukrayna'nın açıklamalarına göre savaşın başından bu yana 25 bin 100 Rus askeri öldürüldü.



