Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, Rusya'ya sert tepki gösterdi

BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, Rusya’nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağının ele alındığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantısında Rusya'ya tepkisini dile getirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyonun ardından ABD ve Arnavutluk'un, "Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısını kınama" tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) ele alındı.

Toplantıda konuşan Ukrayna Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, Rusya’nın ülkesine saldırılarıyla ilgili tepkili açıklamalarda bulundu.

"RUSYA, ÜLKEMİN HER KENTİNE BOMBA YAĞDIRIYOR"

Kislitsa, "Bu karar taslağı Rusya'nın saldırısını hemen bitirmesini talep ediyor. BMGK çok yakın bir geçmişte savaşı önlemenin yollarını arıyordu. Rus askerleri Ukrayna sınırını geçti, ülkemin her kentine bomba yağıyor. İşgal altındaki Donbass'tan ve Kırım'dan askerler geliyor. Dün gece 1941 Nazi saldırısından beri ülkemizin yaşadığı en kötü geceydi. Kremlin rejimine Rusya denmemeli, Rusya'cı denmeli. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu gece Rusya'nın her şeyleriyle saldıracaklarını açıklamıştı. Biz bu gece direnmeliyiz. Rus Büyükelçisi'nin güvence olarak sunmaya çalıştığı şeyleri dinledik, fakat bunlar tamamen provokasyon. Bizden bunlara inanmamamızı istedi, fakat kaç kez bu odada, saldırı, işgal olmayacak demişti. Siz devlet başkanınızın kafasının içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz, sizin oyunuz hiçbir önem taşımıyor. Rusya bu konseyin prosedürlerinin hükümlerini ihlal etti" ifadelerini kullandı.

"BU SALDIRILAR SAVAŞ SUÇUDUR, ROMA ANLAŞMASI'NIN İHLALİDİR"

Konuşmasının devamında Rusya’nın sivilleri, hastaneleri ve okulları hedef aldığını vurgulayan Kislitsa, "Çok az sayıda üye hala bu savaşı tolere ediyor. Şunu söyleyebilirim ki, hiçbir şey bombaları ve füzeleri haklı çıkaramaz. Örneğin, anaokullarında ve hastanelerde. Bu saldırılar savaş suçudur. Roma Anlaşması'nın ihlalidir. Biz tüm kanıtları Lahey'e göndereceğiz. Rusya'nın yaptıkları uluslararası hukukun ihlali" ifadelerini kaydetti.





"KENDİMİZİ SAVUNMA HAKKIMIZI REDDEDİYORSUNUZ"

Rus işgalinin ilk gününde 120 Ukraynalının öldürüldüğünü aktaran Kislitsa, Rus tanklarının ilerlemesini engellemek için, kahraman olarak nitelendirdiği bir Ukraynalı şahsın köprüde kendini patlattığını kaydetti. Kislitsa, "Yıkım sadece kentlerde de yaşanmıyor. Donbass'ın Ukrayna kontrolündeki bir bölgede bir kentin altyapısının yüzde 80'i yok oldu. Ukrayna kendini savunma hakkını 51. maddeye dayanarak kullanıyor. İşgal eden askerlere barış gücü diyorsunuz, kendimizi savunma hakkımızı reddediyorsunuz" dedi.





"ÇERNOBİL'DE RUS BİRLİKLERİ NEDENİYLE RADYOAKTİF TOZ BULUTU OLUŞABİLİR"

Rus ordusu tarafından ele geçirilen Çernobil Nükleer Santrali’nde büyük bir risk yaşandığına dikkat çeken Kislitsa, "Çernobil'de gama radyasyonunda, Rus tankları ve birlikleri nedeniyle radyoaktif toz bulutu oluşabilir" diyerek tüm dünyayı kaygılandıran bir açıklamada bulundu.



