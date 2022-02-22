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- Ukrayna, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
Ukrayna, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdını bildirdi.
- AA
- 22.02.2022 - 02:15
Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'nın yasa dışı hareketleri nedeniyle BMGK'nin acil toplanmasını talep ettiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.
"UKRAYNA, BMGK'YI ACİL TOPLANTIYA DAVET ETTİ"
Kuleba twitterdan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı eylemleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti. İsteği zaten Konsey'e gönderdik." dedi.