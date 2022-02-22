Euro
15.47
-0.05%
Dolar
13.68
0.16%
Altın
840.93
0.44%
Borsa
2038
0.28%
Bitcoin
514.158
-3.35%
BTXN Coin
39.04
-2.35%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Ukrayna, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdını bildirdi.
    • AA
    • 22.02.2022 - 02:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

    Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'nın yasa dışı hareketleri nedeniyle BMGK'nin acil toplanmasını talep ettiğini duyurdu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

    "UKRAYNA, BMGK'YI ACİL TOPLANTIYA DAVET ETTİ"

    Kuleba twitterdan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı eylemleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti. İsteği zaten Konsey'e gönderdik." dedi.

    Ukrayna, BMGK yı acil toplantıya çağırdı #1


    İlginizi Çekebilir

    Emekliler 'oh' çekecek! Bayram ikramiyeleri zamlandı mı, 4 bin lira mı oldu?
    Gündem

    Emekliler 'oh' çekecek! Bayram ikramiyeleri zamlandı mı, 4 bin lira mı oldu?

    21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir