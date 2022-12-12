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    Ukrayna: Bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak

    Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal Rus ordusunun, enerji altyapılarına yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle kış boyunca önemli elektrik tüketim kısıtlamalarının uygulanacağını belirtti.
    • 12.12.2022 - 02:38
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    Ukrayna: Bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak

    Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, sosyal paylaşım sitesinden Rusya ile süren savaşa dair açıklamalarda bulundu.

    Rusya'nın enerji altyapılarına saldırıları

    Rus güçlerinin son dönemde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki enerji altyapılarına gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ciddi hasarların meydana geldiğine dikkati çekti.

    Saldırılar sonucu ülkedeki tüm termik ve hidroelektrik santrallerin hasar gördüğünü aktaran Şmigal, şunları kaydetti:

    Ukrayna: Bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak #1

    "Bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalardan geçeceğimizin farkında olmalıyız"

    "Ülkede füze saldırılarının ardından tüm termik ve hidroelektrik santraller hasar gördü. Yüksek gerilim şebeke tesislerinin yüzde 40'ı zarar gördü. Her birimiz, bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalardan geçeceğimizin farkında olmalıyız."

    AA'nın haberine göre, ülke genelinde enerji sorunlarının çözülmesi için hükümetin gereken bütçeyi ayırdığını ve yoğun onarım çalışmalarının sürdüğünü belirten Şmigal, hastane, askeri, sanayi ve diğer kritik altyapılar ile evlere elektrik hizmetinin verilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

    Şmigal, "Savaşın başlangıcından bu yana hükümet, Ukrayna'nın güvenliği ve savunması için 1 trilyon grivnadan (yaklaşık 507 milyar Türk lirası) fazla tahsis etti. 2023'te de ordumuz öncelikli olacak." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna: Bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak #2


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