Ukrayna Çernihiv'de sivil can kaybı 33'e çıktı

Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı 33’e yükseldi. Rus ordusu, Energodar’daki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline ilerliyor.

Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı artmaya devam ediyor.

ÇERNİHİV'DE SİVİL CAN KAYBI 33'E YÜKSELDİ

Ukrayna Devlet Acil Servisi, can kaybının 22’den 33’e yükseldiğini duyurdu.

Acil Servis, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Rus saldırısında sivil yerleşim yerlerinin harabeye döndüğü ve sokaklarda çok sayıda cansız beden olduğu görüldü.

Zaporoji Bölgesi'ndeki Energodar kentine Rus saldırıları devam ediyor.

Energodar Belediye Başkanı Dmytro Orlov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun, Energodar’daki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline ilerlediğini ifade ederek, "Kasabada silah sesleri duyuluyor" dedi.

Rus ordusunun, erken saatlerde Zaporoji’deki termik santralde kontrolü sağladığı ifade edilmişti.





SYEVYERODONETSK'DA RUS GÜÇLERİ İLE UKRAYNA GÜÇLERİ ARASINDA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ukrayna’nın Donbass Bölgesi’ndeki Luhansk’a bağlı Syevyerodonetsk kentinde de gece boyunca Rus güçleriyle Ukrayna ordusu arasında çatışmalar devam etti. Rus ordusu, Rusya yanlısı milislerle birlikte bu kente saldırılarını sürdürürken, kente roket saldırısı düzenledi.





HERSON'DA RUS ASKERİ ARA KONVOYU GÖRÜLDÜ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, basına Rusya’nın kontrolü sağladığına dair haberlerin yansıdığı Herson Bölgesi’nden Ukrayna ordusunun kontrolündeki televizyon kulesinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği açıklandı. Herson’da Rus askeri araçlarından oluşan konvoyun geçiş yaptığı görüldü.



