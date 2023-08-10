Ukrayna: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar hayata geçirebilir Dışişleri Bakanı Kuleba, anlaşmayı yeniden hayata geçirecek tarafın Türkiye olduğunu vurguladı. Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin ile diyaloğuna işaret etti.

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Ürün sevkiyatı konusunda şartlarının karşılanmadığını söyleyen Rusya, Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekildiğini duyurdu.

Rusya'nın kararı sonrası dünya piyasalarında endişeli bir hava hakim oldu.

Türkiye'nin çabalarıyla hayata geçirilen anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili çözüm yolları aranırken, Ankara yine başrolde bulunuyor.

Kiev'in gözü Ankara'da: Erdoğan geri döndürebilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bu duruma işaret ederek, tahıl anlaşmasını tekrar devreye alabilecek ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Kuleba, ülkesinin basınına verdiği demeçte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bence anlaşmayı tekrar geri döndürebilir." ifadesini kullandı.

Türk ve Rus diplomasisi arasındaki iletişim kanallarına işaret eden Kuleba, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne Türkiye'nin öncülük ettiğini de anımsattı.

Kuleba: Alternatif yollara bakıyoruz

Öte yandan Kiev yönetimi, Moskova'nın tavrı karşısında farklı seçeneklere yönelmiş durumda.

Kuleba, "Buğday ve diğer ürünleri Karadeniz'den geçmeden ihraç etmenin alternatif yollarını inşa ediyoruz." diye ekledi.

Bu arada Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tahıl mutabakatını onarmanın yollarını aradığı belirtildi.

Batılı ülkelerin Rusya'ya verdikleri sözleri tutmaları gerektiğine dair Erdoğan'ın yaptığı çağrıya dikkat çekildi.

'Putin'i Erdoğan ikna eder' yorumu

Kremlin, tahıl anlaşmasına dönme şartı olarak, kendi ürünlerinin satışına ilişkin engellerin ortadan kaldırılmasını ileri sürüyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, daha önceki açıklamasında, "Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider." demişti.