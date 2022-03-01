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    Ukrayna’ da Odessa halkı, sahilde barikat kurdu

    Odessa'da halk, Rus saldırılarına karşı el ele verdi. Sahil şeridinde toplanan Ukraynalılar, kum torbaları ile barikat kurdu.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 17:38
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    Ukrayna’ da Odessa halkı, sahilde barikat kurdu

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonun 6’ncı gününde, vatandaşlar kendi imkanları ile direnmeye devam ediyor.

    Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgeden patlama ve siren sesleri yükseldi.

    Bazı bölgelerde halk, hazırladıkları molotof kokteyli ile Rus askerlerine karşı durdu. Dinopra ve Odessa kentinde de halk, Rus saldırılarına karşı el ele verdi.

    BARİKAT KURULDU, YIĞINAK YAPILDI

    Dnipro’da halk sokaklarda barikat kurdu.

    Odessa kentinde ise denizden gelebilecek olası Rus çıkarmasına karşı kum torbalarıyla yığınak yapıldı.

    Ukrayna’ da Odessa halkı, sahilde barikat kurdu VİDEO

    Ukrayna’ da Odessa halkı, sahilde barikat kurdu #1


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