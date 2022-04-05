Petrol
105.34
-2.04%
Euro
16.06
-0.32%
Dolar
14.72
0.30%
Altın
910.16
-0.26%
Borsa
2326
0.64%
Bitcoin
677.255
-0.63%
BTXN Coin
31.34
-8.62%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 8 C

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaştan bu yana 19 parlamentoya hitap etti

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Avrupa Parlamentosu ve 18 ülkenin parlamentolarına hitap etti.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 23:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaştan bu yana 19 parlamentoya hitap etti

    Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yanan Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili destek toplamak amacıyla Avrupa Parlamentosu ve 18 ülkenin parlamentolarına hitap etti.

    TOPLAMDA 19 PARLAMENTOYA KONUŞTU

    İlk kez çevrimiçi olarak 1 Mart'ta Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Zelesnkiy, ardından İngiltere, Polonya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsviçre, İsrail, İtalya, Fransa, Japonya, İsveç, Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda, Avustralya, Romanya ve son olarak İspanya parlamentosuna hitap etti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaştan bu yana 19 parlamentoya hitap etti #1

    GRAMMY'E VİDEO MESAJ GÖNDERDİ

    Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Avrupa Konseyi, G7, NATO ve Doha Forum'unda konuşan Zelenskiy ayrıca, Grammy Ödülleri için düzenlenen törene video mesaj gönderdi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaştan bu yana 19 parlamentoya hitap etti #2

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaştan bu yana 19 parlamentoya hitap etti #3

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaştan bu yana 19 parlamentoya hitap etti #4

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaştan bu yana 19 parlamentoya hitap etti #5


    İlginizi Çekebilir

    Adıyaman'ın kültürel mirasları kadınlara ilham kaynağı oluyor
    Kültür Sanat

    Adıyaman'ın kültürel mirasları kadınlara ilham kaynağı oluyor

    İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi
    Gündem

    İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi

    Avcılar'da üzerine vinç halatı düşen operatör yaralandı
    3. Sayfa

    Avcılar'da üzerine vinç halatı düşen operatör yaralandı

    Görüş Bildir