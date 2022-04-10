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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Zaman yok, Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını belirterek, Batı'dan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istedi.
    • AA
    • 10.04.2022 - 01:35
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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Zaman yok, Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

    Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının 45. gününde ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın nakit akışlarına daha acı verici kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

    "Bekleyecek zamanımız yok, Rusya'ya petrol ambargosu uygulanmalı"

    Tüm medeni ve demokratik dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, şöyle devam etti:

    "Bekleyecek zamanımız yok. Özgürlüğün bekleyecek zamanı yoktur. Rusya yeni kuvvetlerini ve yeni teçhizatlarını ülkemize sokmayı göze alabilir. Derhal harekete geçilmeli ve tirana karşı petrol ambargosu uygulanmalı."

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Zaman yok, Rusya ya petrol ambargosu uygulayın #1

    Johnson, Ukrayna'ya yeni mali ve savunma destek paketi ile geldi

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev ziyaretine değinen Zelenskiy, Johnson'un, Ukrayna'ya yeni mali ve savunma destek paketi ile geldiğini belirtti.

    Ukraynalılar adına Johnson'ı ağırlamaktan büyük onur olduğunu ifade eden Zelenskiy, Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'ya başta savunma olmak üzere yaptırımlar politikasındaki liderliğinin sonsuza kadar tarihe kazındığının altını çizdi.

    Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nın başlattıkları Ukrayna İçin Ayağa Kalk kampanyasında, Ukrayna içinde ve dışında bombalardan kaçan insanlar için toplanan 10 milyar dolardan fazla yardım taahhüdü için teşekkür etti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Zaman yok, Rusya ya petrol ambargosu uygulayın #2


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