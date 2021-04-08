Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den orduya moral ziyareti

Ülkenin temas hattındaki askerlerine destek vermek amacıyla Donbass’a giden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ukrayna’nın barışa ihtiyacı var ve bunun için her şeyi yapacak.” dedi.

Donbass'ta Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında gerilimin tırmandığı Donbass bölgesine gitti.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy’nin, son dönemde sistematik ateşkes ihlali yapılan bölgeleri ziyaret edeceği, Ukraynalı liderin ayrıca moral vermek amacıyla bölgedeki askerlerle bir araya geleceği aktarıldı.

BİR ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün gece yarısından 07.00’de kadar beş kez ateşkes ihlali yaptığı, açılan ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

“UKRAYNA’NIN BARIŞA İHTİYACI VAR”

Ukrayna lideri Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Başkomutan olarak Donbass'da zor zamanlarda askerlerimizin yanında olmak istiyorum. Gerginliğin arttığı bölgelere gidiyorum. Dün gece vurulan 23 yaşındaki asker huzur içinde yatsın. Ukrayna’nın barışa ihtiyacı var ve bunun için her şeyi yapacak.” diye