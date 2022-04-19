Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, AB yolundaki ilk adımı attı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna’nın AB yolundaki ilk adımı olan, sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurdu ve AB’nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas’a teslim etti.

Ukrayna savaşın gölgesinde Avrupa Birliği yolunda ilk adım için harekete geçti ve sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurdu.

Anket AB’nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas’a teslim edildi.

"İnsanımız bunun için bedel ödedi"

Ukrayna halkının bu süreçte gereken bedeli ödediğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Bu devletimizin Avrupa Birliği yolunda bir etabıydı ve Avrupa Birliği’ne girişin formalite adımlardan biriydi. Her ülke böyle bir yolu geçmelidir. Maalesef biz böylesine trajik bir zamanda bunu yaşıyoruz. Ukrayna halkı AB’nin bir parçası olarak kendilerini hissetmek için birleştiler. Süreç bu kadar hızlı tamamlandığı için de teşekkür ederim. AB yolunda sizin desteğinize inanıyoruz. Bizim insanlarımız özgürlükleri ve bağımsızlıkları için bedel ödedi. Tekrardan teşekkürler" dedi.





Anket Kiev'e yapılan ziyarette teslim edilmişti

İHA'nın haberine göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 8 Nisan’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptıkları ziyarette Zelensky’e söz konusu anketi teslim etmişti.



