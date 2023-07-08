Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'den Patrik Bartholomeos'a ziyaret Türkiye'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde görüştü.

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AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Türkiye'de...

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Zelensky, Türkiye'deki temaslarını sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı son olarak sabah saatlerinde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Bartholomeos'u ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Zelensky'i patikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı.

İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi.

Özel görüştüler

Zelensky tören öncesi basına mensuplarına dönerek "Günaydın. Teşekkür ederim" dedi.

Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Daha sonra Zelensky, Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve Bartholomeos'un özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.