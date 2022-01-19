Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: ABD'nin etkili siyaseti ve güvenlik desteği için minnettarım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "ABD'nin etkili siyaseti ve güvenlik desteği için minnettarım" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi değerlendirmek ve resmi temaslarda bulunmak için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşen Blinken, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy, ABD’den aldıkları destek için minnettar olduğunu ifade etti.

"ABD'NİN ETKİLİ SİYASETİ VE GÜVENLİK DESTEĞİ İÇİN MİNNETTARIM"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Zelenskiy, "Ukrayna'daki gerginliği sonlandırma sürecinde Blinken'in sürece şahsi katılımını değerli buluyorum. ABD’nin etkili siyaseti ve güvenlik desteği için minnettarım. Ekonomik ve mali iş birliğini de güçlendirmeyi bekliyoruz. Masada Ukrayna olmadan, Ukrayna'ya yönelik kararlar alınamayacak." ifadelerini kullandı.

"PANDORANIN KUTUSU AÇILACAK"

Resmi ziyareti sonrası basın toplantısında konuşan Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı eylemlerinin cezasız kalması Pandora'nın kutusunu açacak. Birçok ABD’li neden Ukrayna'ya bu kadar odaklandığımızı soruyor, bu neden önemli diyor. Tabii ki, Ukrayna kendi içinde önemlidir. Uzun yıllar egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediğimiz bir ülke. Bunu bizden çok kez duydunuz. Bir ülke çıkıyor, kendi başına başka ülkelerin, komşu ülkelerin sınırlarını oranın yönetimine ve insanlarına sormadan değiştiriyor. Bu kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.