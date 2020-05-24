Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den bayram mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Salgın vakalarının tüm dünyada görülmesinin ardından bu yıl Ramazan Bayramı koronavirüs gölgesiyle buruk geçiyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin internet sitesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Ramazan Bayramı mesajına yer verildi.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI'NDAN BAYRAM MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Müslümanlar için Ramazan Bayramı’nın manevi yükseliş anlamına geldiğini belirten Zelenski, “Bu bayram milyonlarca Müslüman'ın hayırlı ve asil işler yapmasına vesile oluyor. Akrabalara ve yakınlara içtenlikle önem vermek, merhamet ve karşılıklı anlayış, toplumda barışın, uyumun ve birliğin korunmasına katkıda bulunan evrensel değerlerdir. Her Müslüman ailenin uyum ve refah içerisinde olmasını temenni ediyorum. Sizlere sağlık ve mutluluklar diliyorum.” ifadelerinde bulundu.

RAMAZAN BAYRAMI'NA RESMİ STATÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ramazan ve Kurban bayramlarını ülkede ‘resmi dini bayram’ ilan etmeye hazırlandığı duyurmuştu.



