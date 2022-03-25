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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 2 binden fazla çocuk kaçırıldı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını bildirdi.
    • AA
    • 25.03.2022 - 04:59
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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 2 binden fazla çocuk kaçırıldı

    Zelenskiy, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı.

    Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenskiy, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını belirtti.

    "ÇOCUKLARIMIZ NEREDE BİLMİYORUZ"

    Zelenskiy, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

    "ÇOCUKLARA, KADINLARA ATEŞ EDİYORLAR"

    İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar." diye konuştu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 2 binden fazla çocuk kaçırıldı #1


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