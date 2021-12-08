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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biden'ın Putin ile görüşmesini olumlu buluyorum

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum" dedi.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 19:57
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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biden'ın Putin ile görüşmesini olumlu buluyorum

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hırvatistan Başbakanı Andrey Plenkoviç ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi.

    Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'nın doğusundaki gerilimi ele aldığı görüşmeye yönelik görüşlerini paylaştı.

    "BAŞKAN BİDEN'IN KİŞİSEL BİR GERÇEK ROLÜ VAR"

    Zelenskiy, "ABD Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum. Şu anda gördüğümüz en önemli şey, ülkemizin doğusundaki çatışmayı çözüme kavuşturmada Başkan Biden'ın kişisel bir gerçek reaksiyonu ve rolü olduğudur" dedi.

    Zelenskiy, yarın Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini de hatırlattı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biden ın Putin ile görüşmesini olumlu buluyorum #1

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