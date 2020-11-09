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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 18:27
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 18:56
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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

    "HER ŞEY İYİ OLACAK"

    Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı #1

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