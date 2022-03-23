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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: NATO'dan vazgeçmeye hazırız

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: NATO'dan vazgeçmeye hazırız

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rus ordusunun geri çekildiği ve ateşkes sağlandığı takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.03.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 13:30
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 28'inci gününde devam ediyor.

    Bir yandan çatışmalar devam ederken diğer yandan da iki ülke arasındaki görüşmeler sürüyor.

    Rusya, daha önce savaşı bitirmek için Ukrayna'nın kabul etmesi gereken 3 ana şartını açıklamıştı.

    RUSYA 3 ANA MADDENİN KABULÜNÜ ŞART KOŞTU

    Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi, Kırım'ın Rus toprağı olarak kabul edilmesi ve Donetsk ile Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması savaşı bitirecek 3 madde olarak duyurulmuştu.

    Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna televizyonlarında yayınlanan röportajında, bunun, NATO konusunda Ukrayna ile ne yapılacağını bilmeyen Batı için, güvenliğini garantiye almak isteyen Ukrayna için ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için bir uzlaşma olduğunu açıkladı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: NATO dan vazgeçmeye hazırız #1

    "NATO ÜYELİĞİNDEN VAZGEÇMEYE HAZIRIZ"

    Zelensky, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısını yineleyen Zelensky, Putin ile görüşmedikçe Rusya'nın savaşa son vermek isteyip istemediğini anlamanın imkansız olduğunu belirtti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: NATO dan vazgeçmeye hazırız #2


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