Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 5'inci gün yaşanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyada yayınladığı yeni videoda konuştu.

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Zelenskiy, 4 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi ve Rus askerlerine seslenerek, "Gidin ve hayatınızı kurtarın" dedi.

Açıklamalarına devam eden Zelenskiy, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu.

Ukrayna lideri, AB'ye Ukrayna'yı derhal üye yapmalarını söyledi.

"SAVAŞ TECRÜBESİ OLAN MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILACAK"

Zelenskiy son olarak, Ukraynalı mahkumlarla ilgili yeni bir karar alındığını duyurdu.

Zelenskiy, "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler.” dedi.