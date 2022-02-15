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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den paylaşım: Birlikteyiz, evdeyiz

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den paylaşım: Birlikteyiz, evdeyiz

    14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evinden eşiyle bir video paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkeden kaçtığı yönünde çıkan iddialara da cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 09:11
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    Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim doruk noktasında geldi.

    Sınırlara askerler yığılırken, Ukrayna vatandaşları 7'den 70'e askeri eğitim almaya başladı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zelenskiy, dün Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı ihtimaline karşı ülkeyi özel uçaklarla terk eden milletvekilleri ve iş adamlarına tepki gösterdi.

    ÜLKEDEN KAÇTI İDDİALARINA VİDEOLU CEVAP

    Zelenskiy bu tepkisinin ardından kendisinin de ülkeden kaçtığı yönündeki iddialarına videolu bir cevap verdi.

    Ukrayna Devlet Başkanı paylaştığı videoda eşini öperek, "Birlikteyiz, evdeyiz, Ukrayna’dayız" dedi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den paylaşım: Birlikteyiz, evdeyiz

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy den paylaşım: Birlikteyiz, evdeyiz #1

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy den paylaşım: Birlikteyiz, evdeyiz #2

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy den paylaşım: Birlikteyiz, evdeyiz #3


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