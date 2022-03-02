Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: 6 bin Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 6 bin Rus'un öldürüldüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 7'inci güne girilen savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelensky, Avrupa Birliği'ne de acil çağrı yaptı.

"ZAFER UKRAYNA'NIN OLACAK"

Zelensky, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü. Zafer Ukrayna'nın olacak" dedi.

"6 BİN RUS ÖLDÜRÜLDÜ"

"Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi" diyen Zelensky, "6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu.

AB'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.