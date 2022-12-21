Petrol
82.43
3.05%
Euro
19.8189
0.05%
Dolar
18.6684
0.09%
Altın
1.089
-0.11%
Borsa
5429
0.19%
Bitcoin
318.867
-0.42%
BTXN Coin
7.02
-12.25%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C
    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile buluştu

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile buluştu

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
    • 21.12.2022 - 22:41
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 22:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, üzerinde savaş boyunca giydiği Ukrayna armalı haki renkteki kıyafetle Beyaz Saray'a giriş yaptı.

    Kongre üyelerine hitap edecek

    AA'nın haberine göre; karşılamanın ardından Biden ve Zelenskiy ikili görüşmeye geçti.

    İkili görüşmenin ardından liderler, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongrenin ortak bir oturumunda üyelere hitap edecek.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile buluştu VİDEO

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile buluştu #1

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile buluştu #2

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile buluştu #3

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile buluştu #4

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile buluştu #5

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile buluştu #6

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile buluştu #7


    'Aptal birini bulur bulmaz CEO'luğu bırakacağım'
    Dünya

    'Aptal birini bulur bulmaz CEO'luğu bırakacağım'

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Vladimir Putin: Rusya askeri gücünü artıracak
    Gündem

    Vladimir Putin: Rusya askeri gücünü artıracak

    Görüş Bildir