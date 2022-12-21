Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile buluştu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile buluştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.

Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, üzerinde savaş boyunca giydiği Ukrayna armalı haki renkteki kıyafetle Beyaz Saray'a giriş yaptı.

Kongre üyelerine hitap edecek

AA'nın haberine göre; karşılamanın ardından Biden ve Zelenskiy ikili görüşmeye geçti.

İkili görüşmenin ardından liderler, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongrenin ortak bir oturumunda üyelere hitap edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile buluştu VİDEO