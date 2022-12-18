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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Kiev'de elektrik kesintileri arttı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle en fazla kesintinin Kiev'de yaşandığını belirtti.
    • 18.12.2022 - 05:57
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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Kiev'de elektrik kesintileri arttı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında, enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.

    "Kiev'de durum kötü"

    Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelensky, "Kiev'de durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgelerinde de." dedi.

    "Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var"

    Zelensky, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek "Böylelikle Rus terörünün ana tarzı (füze terörü) imkansız hale gelecektir." diye konuştu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Kiev de elektrik kesintileri arttı #1


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