Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ülkesinin Kırım'ı geri alana dek savaşı bırakmayacağını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş 24 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Bir yandan şiddetli çatışmalar yaşanırken diğer yandan olan masum sivillere oluyor.

Çatışmalar sürerken dün Kırım'da tatil beldelerine yakın bir Rus askeri üssünün bulunduğu havalimanında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından Kırım'ın önemine değindi

Rusya Savunma Bakanlığı, mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini, Ukrayna'nın herhangi bir saldırısının söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Ukrayna da saldırılarla ilgilisi olmadığını duyurdu.

"Kırım, Ukrayna'ya aittir"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise son ulusa sesleniş konuşmasını, Kırım'daki bir Rus üssünde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, sekiz kişinin de yaralandığı patlamaların ardından yaptı.

Zelensky, "Kırım, Ukrayna'ya aittir. Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Savaş, Kırım'ın işgaliyle başladı"

Ayrıca Zelensky, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın, Kırım'ın işgaliyle başladığını unutmayacağız" diye konuştu.