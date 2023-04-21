Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Kutsal Ramazan Bayramı bambaşka koşulları hak ediyor Zelensky, Müslümanların bayramını tebrik etti. Ukrayna lideri, mesajında zafer vurgusu yaptı.

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bir mesaj da Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy tarafından paylaşıldı.

Zelensky'nin mesajı

Zelensky, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Ukrayna ve diğer ülkelerdeki Müslümanları bayram dolayısıyla tebrik etti.

"Kutsal Ramazan Bayramı bambaşka koşulları hak ediyor"

Ramazan ayının Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş sırasında ikinci kez tamamlandığına işaret eden Zelensky, şöyle dedi:

Kutsal Ramazan Bayramı bambaşka koşulları hak ediyor. Uğruna çabaladığımız barışı, peşinden koştuğumuz zaferi hak ediyor.

"Ramazan Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun"

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da sosyal medya aracılığıyla yayınladığı mesajında, Ukrayna'daki tüm Müslümanların bayramını kutladı.

"Ramazan ayı zafer ayı"

"Ramazan ayına zafer ayı dendiğine" işaret eden Zalujnıy, "Rusya’ya karşı zafer gününün bir an önce gelmesi için her şeyi birlikte yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Zalujnıy, Ukrayna silahlı kuvvetlerinde görev yapan Müslüman askerlere, sağlık görevlilerine ve gönüllülere Ukrayna’yı savundukları için teşekkür etti.