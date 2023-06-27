Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Kuvvetlerimiz her yönde ilerliyor Çeşitli askeri noktalara ziyaretler gerçekleştiren Zelensky, "Topraklarımız özgür olacak" dedi. Zelensky, Rusya karşısında ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile devam eden savaş hakkında konuştu.

Zelensky, ülkenin güneyinde ve doğusunda cephe hattı mevzilerini gezdi, sonrasında "Bugün mutlu bir gün. Böyle günleri daha çok dilerim." ifadesini kullandı.

"Her yönde ilerliyoruz"

Buna gerekçe olarak her yönde kaydettikleri ilerlemeyi gösteren Zelensky, şöyle konuştu:

Yoğun ve duygu yüklü bir gündü. Savaşçılarımızı ödüllendirmek, bizzat teşekkür etmek, ellerini sıkmaktan onur duydum.

"Topraklarımız özgür olacak"

Zelensky ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile silah tedariki hakkında konuştuğunu söyledi ve ekledi:

Bugün, bu silahların Ukraynalıların hayatlarına daha fazla güç, daha fazla koruma sağlayacağı bölgedeydim. Zaferimize yaklaşalım, asıl mesele bu. Tüm topraklarımız özgür olacak.

Zelensky'nin temasları

Al Jazeera'nin haberine göre, Zelensky'nin ziyaret ettiği yerlerden biri, 16 aylık savaşta çatışmaların odak noktası olan Donetsk'in doğu bölgesiydi. Bir diğeri, ülkenin güneyindeki Berdyansk bölgesi olarak tanımlanan yerdi.

Zelensky'nin gittiği üçüncü konum ise daha batıdaki güney cephesi oldu.

Bu noktalarda askerlerle tokalaşarak onlarla sohbet eden Zelensky, daha sonrasında askeri ödüller verdi.