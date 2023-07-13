Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: NATO yolunda güvenlik temeli oluşturduk

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi.
Bu açıklamanın ardından gözler, Kiev'in üyelik sürecine çevrildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Litvanya'daki NATO Zirvesi'nden "güzel sonuçlarla" döndüklerini vurguladı.
"Ukrayna için güvenlik temeli oluşturduk"
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zirveyi değerlendiren Zelensky, "Bu çok önemli. Bağımsızlıktan bu yana ilk kez NATO yolunda Ukrayna için bir güvenlik temeli oluşturduk." dedi.
Zelensky, "Bunlar, dünyanın önde gelen 7 demokrasisi tarafından teyit edilen somut güvenlik garantileridir." ifadesini kullandı.
"Yeni mimari inşa edeceğiz"
Zelensky, Ukrayna’nın daha önce hiç böyle bir güvenlik temelinin olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:
Bu temel üzerine en güçlü ülkelerle ikili güvenlik anlaşmalarından oluşan yeni ve yasal olarak bağlayıcı bir mimari inşa edeceğiz.
"Ukrayna NATO'da yer alacak"
2 günlük zirvede Ukrayna’nın NATO’da yer alıp almayacağına ilişkin tüm şüphe ve belirsizlikleri ortadan kaldırdıklarına işaret eden Zelensky, şu değerlendirmede bulundu:
(Ukrayna NATO’da) Yer alacak. İlk kez sadece müttefikler değil, aynı zamanda İttifak'taki önemli bir çoğunluk da bunu şiddetle destekliyor. Daha önce hiçbir NATO ülkesinden Ukrayna için ‘eşitler arasında eşitsiniz’ sözleri gerçekten anlamlı gelmemişti.
Şimdi herkes bunun bir gerçek olduğunu anlıyor. Eşitler arasında eşit olmak. Zaferimizle ve NATO’ya katılmamızla bu gerçeği bir kez daha teyit edeceğiz.