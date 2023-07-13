Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: NATO yolunda güvenlik temeli oluşturduk Zelensky, Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan iyi haberlerle döndüklerini dile getirdi. Ukrayna lideri, yeni bir mimari inşa edeceklerini söyledi.

AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi.

Bu açıklamanın ardından gözler, Kiev'in üyelik sürecine çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Litvanya'daki NATO Zirvesi'nden "güzel sonuçlarla" döndüklerini vurguladı.

"Ukrayna için güvenlik temeli oluşturduk"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zirveyi değerlendiren Zelensky, "Bu çok önemli. Bağımsızlıktan bu yana ilk kez NATO yolunda Ukrayna için bir güvenlik temeli oluşturduk." dedi.

Zelensky, "Bunlar, dünyanın önde gelen 7 demokrasisi tarafından teyit edilen somut güvenlik garantileridir." ifadesini kullandı.

"Yeni mimari inşa edeceğiz"

Zelensky, Ukrayna’nın daha önce hiç böyle bir güvenlik temelinin olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

Bu temel üzerine en güçlü ülkelerle ikili güvenlik anlaşmalarından oluşan yeni ve yasal olarak bağlayıcı bir mimari inşa edeceğiz.

"Ukrayna NATO'da yer alacak"

2 günlük zirvede Ukrayna’nın NATO’da yer alıp almayacağına ilişkin tüm şüphe ve belirsizlikleri ortadan kaldırdıklarına işaret eden Zelensky, şu değerlendirmede bulundu: