Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Papa Francis ile görüştü Vatikan'daki zirve öncesinde Papa ile Zelensky el sıkıştı. Görüşme, Katoliklerin ruhani liderinin, gizli görüşmelere ilişkin açıklamasının ardından yapıldı.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İtalya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Zelensky, resmi temaslar kapsamında Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.

Daha sonra başbakanlık sarayı Chigi'ye geçen Zelensky, burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Vatikan'da Papa-Zelensky zirvesi

Ukraynalı liderin bir sonraki durağı Vatikan oldu. Öğleden sonra Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne giden Zelensky, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile görüştü.

Papa, Zelensky'yi tokalaşarak karşıladı. 86 yaşındaki Papa, Ukrayna'da barış için devam eden görüşmeler olduğunu söylemişti.

Gizli barış görüşmesi

"Halihazırda devam eden bir misyon var ama halka açık değil." diyen Papa, "Bu ne zaman halka açıklanır, o zaman bunun hakkında da konuşurum." ifadesini kullanmıştı.

Kiev yönetimi ise böyle bir görüşmeden haberdar olmadıklarını

Roma'da geniş güvenlik önlemleri

Ukrayna Devlet Başkanı için başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zelensky'nin korunması için 1000 polis görevlendirilirken, Roma hava sahası da uçuşa kapatıldı.

Bu arada, Roma'daki onlarca Ukraynalı, Zelensky'nin geçtiği güzergahlardan Barberini Meydanı'nda toplanarak devlet başkanlarına destek gösterisinde bulundu.

Zelensky'nin İtalya'daki temaslarını tamamladıktan sonra Almanya'nın başkenti Berlin'e geçmesi bekleniyor.