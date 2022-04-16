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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya artık hiçbir yerde kabul görmüyor

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'yı sonsuza dek kaybettiğini belirterek, "Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor." dedi.
    • 16.04.2022 - 02:43
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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya artık hiçbir yerde kabul görmüyor

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabından videolu mesaj yayınladı.

    Yayınladığı mesajda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa dair açıklamalarda bulundu.

    "Rusya, tüm dünyayı kaybetti, artık hiçbir yerde kabul görmüyor"

    Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijye ve Herson bölgelerindeki sivillere yönelik "terör" eylemlerinde bulunduğunu ifade eden Zelensky, "İşgalciler, Ukrayna ordusuyla veya devlet kurumlarıyla bağlantısı olan herkesin peşine düşerek, bunun bölgeyi kontrol etmelerini kolaylaştıracağını düşünüyor. Onlar, büyük yanlışlık yapıyor ve kendi kendilerini kandırıyorlar." diye konuştu.

    Zelensky, Ukrayna halkının Rusya'yı ciddiye almadığının altını çizerek "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti. Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor." dedi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya artık hiçbir yerde kabul görmüyor #1

    "Ukrayna'da 918 yerleşim birimi işgalden kurtarıldı"

    AA'nın haberine göre, Ukrayna'da barışın sağlanmasının önemine işaret eden Zelensky, Ukrayna ordusunun bu konudaki görevini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

    Ukrayna'da 918 yerleşim biriminin "işgalden" kurtarıldığı bilgisini paylaşan Zelensky, Mariupol kentindeki sivillerin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya artık hiçbir yerde kabul görmüyor #2

    "Rus petrolünden vazgeçilmeli"

    Zelensky, Rusya'ya yönelik yaptırımlara dikkati çekerek, "Ancak bu, Rus askeri makinesinin durdurulması için yeterli değil. İleride Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımlar, Rus petrolünden vazgeçilmesini de içermelidir. Dünya, Rus enerjisi için verilen paranın demokrasiyi bozduğu konusunda karar vermelidir." dedi.

    Rusya'nın finans sisteminin tamamıyla bloke edilmesi gerektiğini vurgulayan Zelensky, bunun savaşı sonlandırabileceğini belirtti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya artık hiçbir yerde kabul görmüyor #3


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