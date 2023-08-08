Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya gemisiz kalabilir Rus ordusunun saldırılarına işaret eden Zelensky, "Savaşın sonunda gemileri bitmiş olabilir" dedi. Ukrayna liderine göre Rusya, savaşı kazanacak durumda değil.

AA & Ensonhaber

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, gerilim taraflar arasındaki açıklamalara da yansıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın gemilerini vurmakla tehdit etti.

Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve kara sularına yönelik ablukasının devam etmesi halinde, Moskova'nın Karadeniz'de gemisiz kalabileceğini söyledi.

"Savaşın sonunda gemileri bitmiş olabilir"

Ukrayna lideri, konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:

Rusya, Karadeniz'e hakim olmaya ve füzelerle engellemeye devam ederse, o zaman Ukrayna da aynısını yapacaktır.



Ateş etmeye devam ederlerse çok silahımız kalmaz ama savaşın sonunda gemileri bitmiş olabilir.

"Rusya'nın kazanacak gücü yok"

Ukrayna'nın kara suları üzerinden ürün ithal ve ihraç etme hakkına sahip olduğunu kanıtlaması gerektiğini ifade eden Zelensky, Rusya'nın "kazanma gücü olmadığı" için durumu "çıkmaza" sokmak istediğini de ifade etti.

Arjantin merkezli La Nacion gazetesine konuşan Zelensky, şunları kaydetti:

Bu nedenle Ukrayna, sivil halkımıza, tahıl koridorlarımıza yönelik herhangi bir saldırıya kesinlikle yanıt verecektir.

Moskova'nın tahıl anlaşmasına dönüş şartları

Rusya, 17 Temmuz'da, kendisiyle ilgili kısmının uygulanmadığını söyleyerek İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Anlaşması'na katılımını askıya aldı.

Kremlin, anlaşmaya dönmek için bankacılık kısıtlamalarının gevşetilmesini ve gübre ithalatı sevkiyatının önünün açılmasını istiyor.