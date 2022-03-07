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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya'ya yapılan yaptırımlar yeterli değil

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batı tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlara rağmen Rusya’nın bundan ders çıkarmadığını savundu.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 02:10
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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya'ya yapılan yaptırımlar yeterli değil

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi.

    "RUSYA'NIN CÜRETKARLIĞI YAPTIRIMLARIN YETERLİ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

    Rusya’nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey’de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelensky, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.

    Ayrıca Rusya’nın yaptırımlardan bir ders çıkarmadığına dikkat çeken Zelenskiy, "Saldırganın cüretkarlığı, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların yeterli olmadığını, çünkü anlamadıklarını, hissetmediklerini, dünyanın gerçekten kararlı olduğunu, dünyanın gerçekten bu savaşı durdurmak istediğini görmediklerinin açık bir işaretidir" şeklinde konuştu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya ya yapılan yaptırımlar yeterli değil #1

    "SİLAHSIZ İNSANLARIN KURŞUNLANMASINI AFFETMEYECEĞİZ"

    Bugüne rağmen Ukraynalıların kendilerine yapılan saldırıları affetmeyeceğini vurgulayan Zelensky, "Affedilmeyeceğiz! Yıkılan evlerimiz için affetmeyeceğiz. Topraklarımıza düşen 500 roketi affetmeyeceğiz. Silahsız insanların kurşunlanmasını affetmeyeceğiz. Yüzlerce mağduru, binlerce acıyı affetmeyeceğiz ve Tanrı bugün, yarın ve hiçbir zaman affetmeyecek! Affetmek yerine kıyamet kopacak. Bundan eminim" dedi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya ya yapılan yaptırımlar yeterli değil #2

    "TANRIDAN AF DİLEDİĞİMİZ GÜNÜ BAZILARI HATIRLAMADI"

    Pazar gününün Hıristiyanlar için kutsal bir gün olduğunu belirten Zelensky, "Bugün tüm insanlardan ve tanrıdan af dilediğimiz gün. Ama bugünü bazı insanlar hatırlamadı" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya ya yapılan yaptırımlar yeterli değil #3

    DİRENEN KENTLERE, "KAHRAMAN KENT" UNVANI VERİLDİ

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky sözlerinin devamında Ukrayna’da, Rus ordusuna karşı direnen tüm kentlerin isimlerini ve Belediye Başkanları'nı sayarak her birine teşekkür etti. Zelenskiy ayrıca Ukrayna’da direnişlerine devam eden kentler için, "Kahraman kent" ünvanı verildiğini de duyurdu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya ya yapılan yaptırımlar yeterli değil #4


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