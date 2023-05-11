Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Şimdi saldırırsak çok insan kaybederiz Zelensky, "Halihazırda sahip olduklarımızla ilerleyebilir ve bence başarılı olabiliriz" dedi. Ukrayna lideri, buna karşılık çok insan kaybı verebileceklerini de söyledi.

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Ukrayna, Rusya'ya karşı saldırı hazırlığında son aşamaya geldi.

Ordunun, herhangi bir anda saldırı için Kiev yönetiminin talimatını beklediği belirtiliyor.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ihtiyatlı bir tablo çizdi.

"Çok insan kaybederiz, beklememiz gerekiyor"

Kiev'deki karargahında BBC'ye konuşan Zelensky, bazıları NATO ülkeleri tarafından eğitilen muharip tugayların hazır olduğunu, ancak ordunun zırhlı araçlar da dahil olmak üzere bazı ekipmanlara ihtiyacı olduğunu söyledi:

Halihazırda sahip olduklarımızla ilerleyebilir ve başarılı olabiliriz. Ama çok insan kaybederiz. Bu kabul edilemez. Bu yüzden beklememiz gerekiyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var.

Ukrayna ordusuna inanıyor

Diğer taraftan Zelensky, Ukrayna ordusunun ilerleyebileceğine olan güvenini dile getirdi.

Ukraynalı lider, bariz bir saldırının Rusya'nın kendisi tarafından yürütülen bir sahte bayrak operasyonu olabileceğine inandığını ve iddianın Moskova tarafından ülkesine saldırmak için bir "bahane" olarak kullanıldığını kaydetti.

"Sürekli bahane arıyorlar"

Zelensky, "Sürekli bir bahane arıyorlar, 'Siz bize bunu yapın, biz de size şunu yapalım' diyorlar." dedi ve sözlerini şu şekilde tamamladı: