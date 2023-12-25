Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Sonunda karanlık kaybedecek Zelensky, bu yıl ailelerin sevdiklerinden uzakta kutlama yapacağını söyledi. Ukrayna lideri, siperdeki Ukraynalı askerleri hatırlattı.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Noel mesajında ülkedeki vatandaşlarına seslendi.

Zelensky, tüm ülkenin birlikte "özgürlük, zafer ve Ukrayna için dua ettiğini" söyledi.

"Sonunda karanlık kaybedecek." diyen Zelensky, "Kötülük yenilecek." ifadesini kullandı.

Ukraynalı askerlere teşekkür etti

Zelensky, Rusya'ya karşı savunma savaşında orduda savaşan eşleri, oğulları ve babaları olmadan bu yıl kutlama yapmak zorunda kalacak ailelerin varlığına işaret etti.

Ukrayna lideri, Noel'i siperlerde geçiren tüm Ukraynalı askerlere teşekkür etti.

Yeni tedarik istiyor

Batı'dan yeni askeri teçhizat tedarik etmek isteyen Kiev yönetimi, Avrupa Birliği'ne üye olma konusunda da Brüksel üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

Hollanda, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeye karar vermiş, Zelensky ise Başbakan Mart Rutte'ye "Ukrayna'ya en kısa sürede 50 milyar euroluk mali yardımın sağlanmasının önemini vurguladım." demişti.

Savaş uçağı talebi

Şubat 2022'den beri Rusya ile savaşan Ukrayna, Batılı ülkelerden uzun süredir savaş uçakları talep ediyordu.

Danimarka, Hollanda, Norveç ve Belçika, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı temin edebileceklerini açıklamıştı.

ABD, ağustosta, kendi üretimi olan F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesi için Hollanda ve Danimarka'ya onay vermişti.

Romanya'da, kasımda, Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verilecek bir merkez açılmıştı.