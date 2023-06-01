Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Vilnius'taki zirvede NATO'dan katılım daveti bekliyor Zelensky, askeri ittifaka katılım için güvenlik garantilerinin verilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Almanya ise savaşın ortasında yeni üyelikten söz edilemeyeceğini belirtiyor.

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirve Toplantısı'na katıldı.

Zelensky'nin gündeminde, uzun süredir Batı'dan Rusya'ya karşı almak istediği güvenlik garantileri vardı.

NATO'ya katılmak istiyor

Konuya değinen Zelensky, "Bu yaz Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya üyelik için açık davet yapılması, ayrıca NATO üyeliği yolunda güvenlik garantilerinin verilmesi gerekli." dedi.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) sürecine de değinen Zelensky, Haziran 2022'de aday ülke statüsü verilen Ukrayna'nın AB'ye katılımı için açık ve net bir karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Barış formülü hazırlığı

Zelensky, savaşın sonlandırılması amacıyla barış formülü hazırladıklarını dile getirerek, barış zirvesi hazırladıklarını, bunun barış formülünün uygulanmasının yolunu açacağını söyledi ve ekledi:

Buna küresel çapta ihtiyaç duyulmaktadır ve artık zamanı gelmiştir. Artık şüphelerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ukrayna için verilecek olumlu kararlar herkes için olumlu olacaktır.

'F-16 verirseniz Rusya'yı yeneriz' yorumu

Moldova ve uzun vadede Gürcistan için de benzer şekilde güvenlik temeli oluşturulmasını talep eden Zelensky, Belarus için de gelecekte benzer bir ihtiyaç duyulacağına inandığını anlattı.

Zelensky, modern savaş uçaklarına ihtiyaç duyduklarını, F-16 savaş uçaklarının kendilerine verilmesi halinde Rusya'yı yenebileceklerini vurguladı.

Liderler aile fotoğrafı çektirdi

Moldova'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı, açılış konuşmalarının ardından liderlerin aile fotoğrafı çektirmesiyle devam etti.

Zirve sırasında güvenlik, enerji ve ulaştırma başlıklarında liderlerin yuvarlak masa toplantıları yapmaları, ayrıca çok sayıda ikili ve çoklu görüşme gerçekleştirmeleri planlanıyor.

Almanya'nın Ukrayna çekincesi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna’nın NATO üyeliğinden söz edilemeyeceğini söyledi.

Her ülkenin hangi ittifaka üye olacağına kendisinin karar verebileceğini vurgulayan Baerbock, savaştan dolayı Ukrayna ile NATO arasındaki işbirliğinin yoğunlaştığına işaret etti.

"Savaşın ortasında yeni üyelikten söz edemeyiz"

Baerbock, "NATO'nun her zaman açıkça belirttiği açık kapı politikası geçerlidir. Aynı zamanda savaşın ortasında yeni bir üyelikten söz edemeyeceğimiz açıktır." dedi.

Bakan Baerbock, Oslo’daki toplantının 11-12 Temmuz'da Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’ne hazırlık olduğunu belirtti.

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir yıl önce düzenlenen NATO Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in ittifaka girebileceklerinin açıkça ifade edildiğini aktaran Baerbock, "Bundan dolayı Vilnius’ta İsveç'i 32. üye olarak karşılamamız elzemdir." diye konuştu.

İsveç'e üyelik desteği

Baerbock, NATO üyeliği konusunda İsveç’in Almanya’nın tam desteğine sahip olduğunu yineledi.

Güvenin, güvenilirliğin ve verilen sözün geçerliliğinin özellikle Rusya'nın kurallara dayalı düzene saldırdığı bu zamanlarda önemli olduğunu belirten Baerbock, NATO üyesi tüm ülkelerin, Finlandiya ve İsveç'in ortak savunma ittifakına üye olacaklarına ilişkin söz verdiğini, bu sözün geçerli olduğunu ve NATO üyelerinin Vilnius'ta bu sözü tutacağını varsaydığını kaydetti.