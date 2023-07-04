Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Avrupa bizimle korunabilir Zelensky, askeri ittifakın bir parçası olmak istediklerini yeniden ifade etti. Ukrayna lideri, "Rusya, güvenlik belirsizliği gördüğünde Avrupa'dan ısırık almaya çalışacaktır" dedi.

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ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, NATO'ya katılmak istediklerini tekrar dile getirdi.

Kamera karşısına geçen Zelensky, ülkesinin savaştığı Rusya'nın, Avrupa için bir tehdit olduğunu savunurken, kıtanın güvenliğinin Kiev'den geçtiğini vurguladı.

'Avrupa saldırılardan Ukrayna ile korunur' yorumu

Zelensky, "Avrupa'nın her türlü saldırıdan ancak Ukrayna ile birlikte ve ayrıca NATO'daki bir Ukrayna ile korunabileceği açıktır." ifadesini kullandı.

Bunu gerekçe olarak sunan Zelensky, "İttifak'taki geleceğimiz hakkındaki güvenlik konusunda kesinliğe ulaşmalıyız." dedi.

"Rusya Avrupa'dan ısırık almaya çalışacak"

Avrupa'nın tam bir güvenlik garantisi altında barışçıl bir yer olabileceğini anlatan Ukrayna lideri, şöyle devam etti:

Avrupa, Rusya'nın zorbalığını ve saldırganlığını kışkırtacak güvenlik açığına sahip olamaz.



Rusya, güvenlik belirsizliği gördüğünde Avrupa'dan ısırık almaya çalışacaktır.